В Алтайском крае разрушается кладбище, которое построили при Екатерине Великой

Вознесенское кладбище в Бийске, построенное 250 лет назад при Екатерине Великой, разрушается. За ним следят только местные жители, передает « Вести.Алтай ».

Директор музея истории Алтайской духовной миссии Павел Коваленко рассказал, что на могилах здесь есть памятники из мрамора, яшмы, проферита, гранита, с эпитафиями, а также надгробными текстами. Часть из них похожи на обугленные деревья, а некоторые украшены угасающими вымпелами.

Вознесенское кладбище — одно из старейших на юге Западной Сибири. Оно включает в себя более 150 надгробий.

Самым уникальным захоронением считают памятник-часовню купеческой династии Оспиповых.

По словам бийчан, за кладбищем они ухаживают своими силами, но «рук для этого не хватает».

Ранее на Алтае мусор с сельского кладбища выбросили в лес.