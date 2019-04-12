В Алтайском крае реализуется уникальный проект «Палитра тишины»

Министерство культуры Алтайского края и Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства поддержали проект некоммерческой организации «Лавка Добра» по интеграции людей с ОВЗ в бизнес-среду региона.

С 18 апреля 2019 г на территории края реализуется уникальный проект «Палитра тишины», разработанный некоммерческой организацией «Лавка добра».

Это проект направлен на создание творческой мастерской для обучения неслышащих людей навыкам рисования. В мастерской под руководством художницы Евгении Октябрь в течение 6 месяцев кропотливой работы люди, далекие от художественного творчества, но нуждающиеся в самовыражении, научатся основам рисунка и живописи, освоят различные художественные техники и жанры. Занятия будут сопровождаться работой профессионального сурдопереводчика для облегчения восприятия и понимания художника глухими инвалидами.

За время обучения участники проекта создадут картины, выполненные маслом на холсте, и рисунки для макетов на тиражную продукцию (футболки, кружки, тарелки, кристаллы и др). Картины, как и тиражная продукция, будут представлены общественности в галере «Бандероль», в Фонде развития малого и среднего предпринимательства на Мало-Тобольской, 19, а также в головном офисе СибСоцБанка. В сувенирном магазине «Лавка добра», где уже представлены товары ручной работы детей с ментальными отклонениями, а также людей с нарушениями зрения, подопечные Евгении Октябрь смогут реализовать свои работы.

Инна Алексеева,

автор проекта руководитель АСО НКО «Лавка Добра»:

Этот проект предоставит инвалидам по слуху возможность воплотить чувства, желания, мечты через изобразительное искусство. Рисование выступает для неслышащих людей способом моделирования взаимоотношений и выражения различного рода эмоций, выражения на полотне своих душевных откровений или видения мира, полного неизречимых смыслов. И у этого Мира Красоты нет ограниченных возможностей.

Практическим результатом проекта станет интеграция инвалидов в творческую и бизнес-среду, обеспечение инструментом самозанятости.