В Алтайском крае решили штрафовать за нечищеные дороги и крыши

Алтайские депутат приняли закон, который расширяет список составов, за которые полагается административная ответственность. Речь идет о нарушении правил благоустройства, сообщили в администрации Барнаула.

Теперь за невыполнение уборки снега, наледи, обледенения, сосулек с кровель, пандусов зданий (за исключением жилых домов), строений и сооружений, а также перед входами в здания (за исключением жилых домов), строения и сооружения предусмотрена административная ответственность.

Также расширился перечень территорий, где нельзя парковаться. Теперь, помимо газонов, — это детские и спортивные площадки, площадки для выгула животных.

Размер штрафов остался прежним: для граждан — в размере от 500 до 3 000 рублей, для должностных лиц — от 1 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 5 000 до 50 000 рублей.