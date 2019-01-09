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Жизнь
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В Алтайском крае резко похолодает

В Алтайском крае к концу недели заметно похолодает. В ночь на пятницу, 11 января, столбик термометра покажет -27 градусов, пишет алтайский ЦГМС.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 10 января:

ночью:

  • -9…-14 градусов, местами по западу до -19 градусов,

  • в отдельных районах снег, метель, на дорогах гололедица,

  • ветер север-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

днем:

  • -9…-14 градусов, по юго-востоку −4…−9 градусов,

  • в отдельных районах снег, метель, на дорогах гололедица,

  • ветер север-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Погода в Алтайском крае 11 января:

ночью:

  • -22…-27 градусов, местами по югу −16…−21 градус,

  • в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица,

  • ветер северо-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

днем:

  • -13…-18 градусов,

  • в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица,

  • ветер северо-западный с переходом на южный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с

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