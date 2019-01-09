В Алтайском крае резко похолодает

Погода в Алтайском крае 10 января:
ночью:
-
-9…-14 градусов, местами по западу до -19 градусов,
-
в отдельных районах снег, метель, на дорогах гололедица,
-
ветер север-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 17 м/с.
днем:
-
-9…-14 градусов, по юго-востоку −4…−9 градусов,
-
в отдельных районах снег, метель, на дорогах гололедица,
-
ветер север-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Погода в Алтайском крае 11 января:
ночью:
-
-22…-27 градусов, местами по югу −16…−21 градус,
-
в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица,
-
ветер северо-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
днем:
-
-13…-18 градусов,
-
в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица,
-
ветер северо-западный с переходом на южный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с