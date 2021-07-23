В Алтайском крае резко выросло число тяжелых больных коронавирусом

На 73 человека увеличилось число пациентов реанимаций, теперь там 785 человек. 208 из них на ИВЛ.
830 коечных мест в ковидных госпиталях остаются свободными.
Общее число заболевших с начала пандемии составило 59 909 человек, выздоровели всего 48 333 пациента, умерло 3 786 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 92,
- Бийск — 19,
- Рубцовск — 12,
- Алейск — 11,
- Новоалтайск — 9,
- Белокуриха — 8,
- Советский, Солонешенский районы — по 5 заболевших,
- Бийский, Завьяловский, Кулундинский, Первомайский, Топчихинский районы — по 4 заболевших,
- Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Алтайский, Баевский, Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Змеиногорский, Ключевской, Михайловский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Табунский, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Заринский, Зональный, Калманский, Косихинский, Локтевский, Мамонтовский, Поспелихинский, Рубцовский, Солтонский район, Тальменский, Тогульский, Третьяковский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Ельцовский, Залесовский, Кытмановский, Немецкий национальный, Романовский, Смоленский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.