В Алтайском крае резко выросло число тяжелых больных коронавирусом

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 274 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 101 пациент, умерло 17 человек, сообщили 23 июля в оперштабе.

На 73 человека увеличилось число пациентов реанимаций, теперь там 785 человек. 208 из них на ИВЛ.

830 коечных мест в ковидных госпиталях остаются свободными.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 59 909 человек, выздоровели всего 48 333 пациента, умерло 3 786 человек.

Новые случаи