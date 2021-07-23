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Жизнь

В Алтайском крае резко выросло число тяжелых больных коронавирусом

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 274 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 101 пациент, умерло 17 человек, сообщили 23 июля в оперштабе.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

На 73 человека увеличилось число пациентов реанимаций, теперь там 785 человек. 208 из них на ИВЛ.

830 коечных мест в ковидных госпиталях остаются свободными.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 59 909 человек, выздоровели всего 48 333 пациента, умерло 3 786 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 92,
  • Бийск — 19,
  • Рубцовск — 12,
  • Алейск — 11,
  • Новоалтайск — 9,
  • Белокуриха — 8,
  • Советский, Солонешенский районы — по 5 заболевших,
  • Бийский, Завьяловский, Кулундинский, Первомайский, Топчихинский районы — по 4 заболевших,
  • Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Алтайский, Баевский, Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Змеиногорский, Ключевской, Михайловский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Табунский, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Заринский, Зональный, Калманский, Косихинский, Локтевский, Мамонтовский, Поспелихинский, Рубцовский, Солтонский район, Тальменский, Тогульский, Третьяковский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Ельцовский, Залесовский, Кытмановский, Немецкий национальный, Романовский, Смоленский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
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