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Жизнь

В Алтайском крае резко выросло число тяжелых коронавирусных больных

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 198 новых случаев заболевания коронавирусом. 14 человек умерло, 105 выздоровели, сообщили 15 января в оперштабе.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

В госпиталях на лечении находятся 1 827 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 996 пациентов с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 366 больных (сутками ранее их было 348), из них 104 подключены к аппаратам ИВЛ (+5 за сутки).

Общее число заболевших с начала пандемии в крае 35 950 человек, выздоровели всего 32 207, умерло 1 728 человек.

В резервном коечном фонде 792 свободных места.

Новые случаи

  • Барнаул — 54,
  • Бийск — 15,
  • Рубцовск — 14,
  • Славгород — 8,
  • Новоалтайск, Романовский район — по 5 заболевших,
  • Заринск, Волчихинский, Локтевский, Мамонтовский, Табунский районы — по 4 заболевших,
  • Алейск, Белокуриха, Благовещенский, Бурлинский, Каменский, Косихинский, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 3 заболевших, Алтайский, Баевский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Ключевской, Михайловский, Новичихинский, Смоленский, Тальменский, Угловский,
  • Усть-Калманский, Целинный районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Бийский, Егорьевский, Краснощековский, Кытмановский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Советский, Тогульский, Топчихинский, Хабарский, Чарышский район — по 1 заболевшему.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 005 904 человека. Количество тестирований с учетом повторных исследований — 6 469 за минувшие сутки.

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