В Алтайском крае резко выросло число тяжелых коронавирусных больных

В госпиталях на лечении находятся 1 827 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 996 пациентов с вирусной пневмонией.
В тяжелом состоянии 366 больных (сутками ранее их было 348), из них 104 подключены к аппаратам ИВЛ (+5 за сутки).
Общее число заболевших с начала пандемии в крае 35 950 человек, выздоровели всего 32 207, умерло 1 728 человек.
В резервном коечном фонде 792 свободных места.
Новые случаи
- Барнаул — 54,
- Бийск — 15,
- Рубцовск — 14,
- Славгород — 8,
- Новоалтайск, Романовский район — по 5 заболевших,
- Заринск, Волчихинский, Локтевский, Мамонтовский, Табунский районы — по 4 заболевших,
- Алейск, Белокуриха, Благовещенский, Бурлинский, Каменский, Косихинский, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 3 заболевших, Алтайский, Баевский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Ключевской, Михайловский, Новичихинский, Смоленский, Тальменский, Угловский,
- Усть-Калманский, Целинный районы — по 2 заболевших,
- Алейский, Бийский, Егорьевский, Краснощековский, Кытмановский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Советский, Тогульский, Топчихинский, Хабарский, Чарышский район — по 1 заболевшему.
Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 005 904 человека. Количество тестирований с учетом повторных исследований — 6 469 за минувшие сутки.