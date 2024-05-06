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Жизнь

В Алтайском крае с владельца агрессивной собаки взыскали 30 тыс. рублей

Собака напала на 12-летнюю девочку в селе Ая. Суд взыскал с владельца пса порядка 30 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2023 года произошел инцидент. После занятий в музыкальной школе на девочку напала собака. В результате полученных ранений ребенку потребовалась медицинская помощь — врачи наложили швы.

Сотрудники правоохранительных органов нашли владельца собаки. Суд признал, что мужчина не обеспечил надлежащее содержание своего питомца. Сам владелец утверждал, что его собака сорвалась с привязи и убежала, но не могла напасть на ребенка.

Суд удовлетворил требования о возмещении вреда в полном объеме и обязал мужчину выплатить компенсацию в размере 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула возмутилась неподобающему выгулу больших собак.

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