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Жизнь

В Алтайском крае сельчане получили сроки и крупные штрафы за манипуляции с «калашом»

Житель Павловского района и его знакомый из барнаульской Власихи купили охолощенный автомат Калашникова и решили в домашних условиях сделать из него боевой. Умельцев поймали сотрудники ФСБ.

Боеприпасы.
Боеприпасы.
Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Мужчины 1981 и 1987 годов рождения попались сотрудникам УФСБ по Алтайском краю осенью 2019 года. Выяснилось, что один из сельчан купил автомат и с помощью специального оборудования в домашних условиях приятели переделали изделие в боевое.

Экспертиза показала, что автомат относится к среднествольному нарезному огнестрельному оружию и пригодно для производства выстрелов реальными патронами калибра 7,62 мм.

Осужденных задержали после продажи фактически уже боевого автомата.

Суд назначил одному из них 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно, второму — 3 года лишения свободы условно.

Кроме того, они обязаны выплатить штраф в доход государства — 220 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Управление ФСБ России по Алтайскому краю обращается к гражданам, которым известны аналогичные факты, с просьбой сообщать об этом по телефону доверия: 63−81−55, или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.

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