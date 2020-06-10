В Алтайском крае сельчане получили сроки и крупные штрафы за манипуляции с «калашом»

Мужчины 1981 и 1987 годов рождения попались сотрудникам УФСБ по Алтайском краю осенью 2019 года. Выяснилось, что один из сельчан купил автомат и с помощью специального оборудования в домашних условиях приятели переделали изделие в боевое.
Экспертиза показала, что автомат относится к среднествольному нарезному огнестрельному оружию и пригодно для производства выстрелов реальными патронами калибра 7,62 мм.
Осужденных задержали после продажи фактически уже боевого автомата.
Суд назначил одному из них 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно, второму — 3 года лишения свободы условно.
Кроме того, они обязаны выплатить штраф в доход государства — 220 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Управление ФСБ России по Алтайскому краю обращается к гражданам, которым известны аналогичные факты, с просьбой сообщать об этом по телефону доверия: 63−81−55, или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.