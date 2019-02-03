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Жизнь

Семьям с детьми в Алтайском крае увеличили размер пособия

С 1 февраля на 4,3% увеличился размер пособий семьям с детьми в Алтайском крае. Об этом сообщило региональное Министерство социальной защиты.

Деньги, прибыль, кредит.
Деньги, прибыль, кредит.
СС0

Согласно постановлению правительства РФ коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций установлен на уровне 1,043. Из этого следует, что в феврале пособия родителям детей будут на 4,3% выше, чем в январе.

Нововведение касается выплат по беременности и родам, рождению ребенка, уходу за первым, вторым и последующими детьми, по устройству в семью и усыновлению.

Индексация пособий производится один раз в год. Ее размер зависит от уровня инфляции.

Размер пособий семьям с детьми 2019.
Размер пособий семьям с детьми 2019.
aksp.ru

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