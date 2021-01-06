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Жизнь

В Алтайском крае семьям с особенными детьми раздают специальную муку

130 семей Алтайского края, в которых воспитывают детей, больных целиакией, получили высококачественную безглютеновую муку. Этот дорогостоящий продукт (в розничной торговле его стоимость превышает 700 рублей за килограмм) крайне важен для здоровья и хорошего самочувствия детей с таким диагнозом.

Мука.
Мука.
СС0

Муку используют для приготовления в домашних условиях хлеба и хлебобулочных изделий, выпечки, необходимых и полезных при целиакии. Крупная поставка специализированной муки стала возможной благодаря краевому марафону «Поддержим ребенка», пожертвованиям социально ориентированных предприятий региона и неравнодушных жителей края.

Бессменный оператор проекта — Алтайское краевое отделение Российского детского фонда.

В конце прошлого года благотворительная организация провела переговоры с концерном Schaer и заключила договор на поставку партии безглютеновой муки, которая полностью соответствует высоким мировым стандартам качества специализированного питания при целиакии.

Уникальное высокотехнологичное оборудование, установленное на заводах компании в Германии, Австрии и Испании, позволяет осуществлять семиступенчатый контроль глютеновой очистки и при этом сохранять привычные вкусовые качества хлебобулочных изделий.

Руки, тесто, мука, выпечка.
Руки, тесто, мука, выпечка.
СС0

Как сообщает официальный сайт региона, груз весом около двух тонн проделал путь в несколько тысяч километров. По железной дороге его доставили в Москву, затем отправили в Новосибирск, а оттуда — в Барнаул.

Упаковки с мукой передали семьям из Рубцовска, Бийска, Змеиногорска, Горняка, Новоалтайска, Первомайского, Мамонтовского, Шелаболихинского, Петропавловского, Троицкого и других районов края.

На приобретение безглютеновой муки попечительский совет марафона «Поддержим ребенка» выделил более 1 млн рублей.

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