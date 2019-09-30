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Жизнь

В Алтайском крае 30 сентября выпадет первый снег

МЧС по Алтайскому краю прогнозирует на понедельник, 30 сентября, ненастную погоду на территории всего региона. Жителей предупреждают быть внимательными и осторожными на улице.

Снег. Зима.
Снег. Зима.
Михаил Хаустов

В ночные часы и днем в северных, восточных районах Алтайского края ожидаются умеренные осадки в виде дождя, в утренние часы — с мокрым снегом, возможно отложение мокрого снега, в отдельных районах появление временного снежного покрова.

Ветер западный, ночью 7−12 метров в секунду, местами порывы до 17−22 метров в секунду.

Температура ночью −4… +1 градусов, днём +4… +9.

В МЧС предупреждают, что на улице нужно обходить рекламные щиты и не укрываться от плохой погоды под деревьями. Также прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.

Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и плохо укрепленных конструкций.

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