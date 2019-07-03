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3 июля
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Жизнь

В Алтайском крае синоптики прогнозируют дожди и грозы

В Алтайском крае и Барнауле несколько дней будут идти дожди. Об этом сообщает алтайский ЦГМС.

Дождь.
Дождь.
СС0

В Алтайском крае

4 июля

  • Ночью +13… +18, в предгорных районах до +8, местами в западных районах небольшой дождь, гроза. В утренние часы местами туман.
  • Днем +26… +31, местами небольшой и умеренный дождь, гроза. В утренние часы местами туман.

5 июля

  • Ночью +12… +17, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза.
  • Днем +23… +28, на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град.

6 июля

  • Ночью +11… +16, на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза.
  • Днем +25… +30, в восточных районах небольшой и умеренный дождь, гроза.

В Барнауле

4 июля

  • Ночью +14… +16, без осадков.
  • Днем +27… +29, в конце дня небольшой дождь, гроза.

5 июля

  • Ночью +14… +16, без осадков.
  • Днем +24… +26, умеренный дождь, гроза.

6 июля

  • Ночью +12… +14, умеренный дождь, гроза.
  • Днем +25… +27, в начале дня небольшой дождь, гроза.
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