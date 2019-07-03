В Алтайском крае синоптики прогнозируют дожди и грозы

В Алтайском крае
4 июля
- Ночью +13… +18, в предгорных районах до +8, местами в западных районах небольшой дождь, гроза. В утренние часы местами туман.
- Днем +26… +31, местами небольшой и умеренный дождь, гроза. В утренние часы местами туман.
5 июля
- Ночью +12… +17, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза.
- Днем +23… +28, на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град.
6 июля
- Ночью +11… +16, на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза.
- Днем +25… +30, в восточных районах небольшой и умеренный дождь, гроза.
В Барнауле
4 июля
- Ночью +14… +16, без осадков.
- Днем +27… +29, в конце дня небольшой дождь, гроза.
5 июля
- Ночью +14… +16, без осадков.
- Днем +24… +26, умеренный дождь, гроза.
6 июля
- Ночью +12… +14, умеренный дождь, гроза.
- Днем +25… +27, в начале дня небольшой дождь, гроза.