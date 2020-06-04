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4 июня
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Жизнь

В Алтайском крае скончался 58-летний медик, у которого был выявлен коронавирус

Скончался 58-летний заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко. У медика был обнаружен коронавирус, сообщили в краевом оперативном штабе.

Свеча.
Свеча.
pixabay.com

На протяжении нескольких дней Сергей Ходоренко проходил лечение в госпитале городской больницы N5.

Медики не смогли спасти коллегу, у которого было тяжелое течение заболевания. Врач умер в возрасте 58 лет, из них более 35 лет он отдал медицине. Был практикующим врачом. Его специальность — анестезиолог-реаниматолог.

По данным краевого онкодиспансера, он был отличником здравоохранения. Начинал работать фельдшером скорой помощи.

Сергей Анатольевич Ходоренко.
Сергей Анатольевич Ходоренко.
akod22.ru

Точная причина смерти будет установлена только после паталогоанатомических исследований. В Алтайском крае это 24-я смерть пациента, у которого был выявлен коронавирус. За каждой смертью — трагедия близких.

Губернатор Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича Ходоренко.

Искренние соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича приносят министерство здравоохранения и вся медицинская общественность края. Он навсегда останется в памяти своих коллег, пациентов и близких.

По сообщению минздрава края, это единственный в регионе летальный случай среди медицинских работников за период пандемии коронавирусной инфекции.

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