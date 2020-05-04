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Жизнь

В Алтайском крае скончался второй пациент с коронавирусом

Второй случай смерти пациента, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, зарегистрировали в Алтайском крае. Об этом 4 мая сообщил оперативный штаб.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Скончался пациент инфекционного госпитали на базе Горбольницы № 3 Рубцовска.

Это мужчина 1945 года рождения, житель Змеиногорска. Он поступил в стационар с внебольничной пневмонией.

«Пациент страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы и находился на постоянной гормонотерапии. Это способствовало стремительному развитию внебольничной пневмонии и снижало эффективность проводимого лечения», — рассказали в оперштабе.

Правительство Алтайского края выразило соболезнование семье умершего.

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