В Алтайском крае скончался второй пациент с коронавирусом

Скончался пациент инфекционного госпитали на базе Горбольницы № 3 Рубцовска.
Это мужчина 1945 года рождения, житель Змеиногорска. Он поступил в стационар с внебольничной пневмонией.
«Пациент страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы и находился на постоянной гормонотерапии. Это способствовало стремительному развитию внебольничной пневмонии и снижало эффективность проводимого лечения», — рассказали в оперштабе.
Правительство Алтайского края выразило соболезнование семье умершего.