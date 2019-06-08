В Алтайском крае случайно раскопали курган эпохи развитой бронзы

В Первомайском районе около села Расказиха при строительстве дороги вскрыт и брошен курган XIII века до нашей эры. Артефакты обнаружил заслуженный тренер России по хоккею на траве Владимир Кобзев, историк по образованию, рассказывают « Вести Алтая ».

Археолог Кирилл Кирюшин заявляет, что разрушен и уничтожен памятник археологии эпохи развитой бронзы, которая относится это XV-XIII веку до нашей эры. Вместе с грунтом из кургана строители достали образцы древней керамики с орнаментом, кости животных.

Историки считают, что на этом месте в эпоху бронзы жили представители андроновской культуры. Сплошного археологического обследования в этих местах не проводили, но в двухстах метрах отсюда разведанное археологами поселение Бониха-1, к северу грунтовый могильник Тузовские бугры.

Курган XIII века до нашей эры в Первомайском районе. Владимир Кобзев и Кирилл Кирюшин. vesti22. tv

Кирилл Кирюшин заявляет, что по законам и нормативам, если в процессе хозяйственных работ вдруг обнаружен ранее неизвестный объект археологического наследия, работы должны быть приостановлены. Но рабочие проигнорировали находку и общаться с со съемочной группой «Вести Алтая» отказались.

Археолог составили заявление в краевую прокуратуру и в Алтайохранкультуру, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение объекта археологического наследия.