Ракетную дивизию в Алтайском крае возглавил полковник из Новосибирска

Новым командиром 35-й Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии назначили полковника Дмитрия Ширяева. Соответствующий указ издал президент России Владимир Путин и подписал приказ министр обороны Сергей Шойгу.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже встретился с новым командиром. Они обсудили взаимодействие между правительством края и командованием дивизии.

Томенко охарактеризовал сложившиеся взаимоотношения как «рабочие и тесные», передает пресс-центр краевого правительства.

Полковник Дмитрий Ширяев родился 2 июня 1979 года в Йошкар-Оле. Окончил Ростовский военный институт Ракетных войск в 2001 году, в 2010 году — Военную академию РВСН имени Петра Великого. Проходил службу в различных частях Ракетных войск стратегического назначения.

Предыдущая должность — начальник штаба — заместитель командира войсковой части 34148 в Новосибирске.

Награжден пятью медалями Министерства обороны РФ, памятным знаком командующего РВСН.

Женат, воспитывает сына и дочь.