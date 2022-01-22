Ракетную дивизию в Алтайском крае возглавил полковник из Новосибирска

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже встретился с новым командиром. Они обсудили взаимодействие между правительством края и командованием дивизии.
Томенко охарактеризовал сложившиеся взаимоотношения как «рабочие и тесные», передает пресс-центр краевого правительства.
Полковник Дмитрий Ширяев родился 2 июня 1979 года в Йошкар-Оле. Окончил Ростовский военный институт Ракетных войск в 2001 году, в 2010 году — Военную академию РВСН имени Петра Великого. Проходил службу в различных частях Ракетных войск стратегического назначения.
Предыдущая должность — начальник штаба — заместитель командира войсковой части 34148 в Новосибирске.
Награжден пятью медалями Министерства обороны РФ, памятным знаком командующего РВСН.
Женат, воспитывает сына и дочь.