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В Алтайском крае сменился начальник МЧС

Врио начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю стал бывший начальник Сибирской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС России Александр Макаров. Он генерал-майор внутренней службы. До назначения служил в Железногорске Красноярского края.

МЧС.
МЧС.
altapress.ru

Приказ о назначении подписал иинистр МЧС России Евгений Зиничев. Обязанности начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю на Александра Макарова возложили с 30 января 2019 года.

Александр Макаров.
Александр Макаров.
22.mchs.gov.ru

Александр Макаров родился 3 июля 1981 года в Праге. В 2003 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России. Службу начал в должности командира пиротехнического взвода специальной роты 1043 спасательного центра Дальневосточного регионального центра МЧС России. В 2018 году окончил Ивановскую пожарно-спасательную академию государственной противопожарной службы МЧС России. Участвовал в спасательных операциях и ликвидации последствий ЧС на Камчатке, в Корякском автономном округе и Пензенской области. Имеет множество ведомственных наград, в том числе медали «За отличие в военной службе» 2 и 3 степеней.

Экс-начальника алтайского МЧС Игоря Лисина назначили врио начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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