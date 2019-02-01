В Алтайском крае сменился начальник МЧС

Приказ о назначении подписал иинистр МЧС России Евгений Зиничев. Обязанности начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю на Александра Макарова возложили с 30 января 2019 года.
Александр Макаров родился 3 июля 1981 года в Праге. В 2003 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России. Службу начал в должности командира пиротехнического взвода специальной роты 1043 спасательного центра Дальневосточного регионального центра МЧС России. В 2018 году окончил Ивановскую пожарно-спасательную академию государственной противопожарной службы МЧС России. Участвовал в спасательных операциях и ликвидации последствий ЧС на Камчатке, в Корякском автономном округе и Пензенской области. Имеет множество ведомственных наград, в том числе медали «За отличие в военной службе» 2 и 3 степеней.
Экс-начальника алтайского МЧС Игоря Лисина назначили врио начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю.