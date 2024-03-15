В Алтайском крае снег сошел вместе с дорогами.

В Рубцовске вместе со снегом сошло и дорожное покрытие. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».

Такая разбитая дорога после зимы оказалась на ул. Арычной.

В комментариях местные жители отметили, что на фото выбраны еще хорошие участки.

«По городу сегодня прокатилась, более менее, а вот Арычная от начала до конца, это дикий ужас. То, что выставили на фото, это можно сказать хорошие участки дороги. Езжу каждый день по ней, и для меня нет объездной дороги, так как работаю на Арычной», — пишет местная жительница.

Жители Рубцовска обратились к администрации города и попросили обратить внимание на проблему.

Ранее сообщалось, что барнаульцы обратили внимание на огромную кучу снега, которая ставит пешеходов в опасность.

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