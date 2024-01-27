27 января
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Жизнь

В Алтайском крае снизилась преступность

В регионе за 2023 год было зарегистрировано меньше преступлений, чем за 2022.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
Freepic

"КП Барнаул" сообщает, что Алтайский край занял 68 строчку рейтинга, где на первом другие регионы с более низким уровнем преступности.

Анализировалось количество преступлений за 2023 год на 10 тыс. жителей. В Алтайском крае данный показатель составил 178,2. Это на 3% меньше, чем в 2022 году.

Но количество тяжких и особо тяжких преступлений в регионе выросло на 0,1%. На 10 тыс. жителей зарегистрировано 49,9%.

Ранее сообщалось, что в Барнауле пресекли попытку теракта.

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