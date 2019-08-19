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Жизнь

В Алтайском крае снизилась смертность

В Алтайском крае снизилась смертность населения и замедлились темпы падения рождаемости, сообщили в краевом минсоцзащиты.

Жара, фонтан и администрация Алтайского края.
Жара, фонтан и администрация Алтайского края.
Михаил Хаустов

В регионе за полгода умерли 16 813 человек, что на 453 человека меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

Также эксперты отметили, что в первом полугодии 2019 года в Алтайском крае появились на свет 1 642 новорожденных, что на 941 малыша меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«При этом можно констатировать положительную тенденцию: в нашем крае наблюдается замедление темпов снижения рождаемости. Так, за 6 месяцев (январь- июнь) 2018 года по сравнению с 2017 годом родилось на 1092 ребенка меньше», — добавляют в министерстве.

По данным территориальных управлений социальной защиты населения края, с 2011 года наблюдается стабильный рост числа многодетных семей.

В регионе проживает 28 838 таких семей. В них воспитывается 96 154 ребенка. За 7 месяцев 2019 года третий ребенок или последующие дети родились в 3 468 алтайских семьях.

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