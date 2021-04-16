16 апреля 18°C
﻿
Жизнь

В Алтайском крае снова ляжет снег. Две волны холода обрушатся на регион

Алтайский край испытает две волны холода в ближайшие трое суток. Не исключено, что в регионе вновь установится снежный покров.

Мокрый снег. Дождь.
Мокрый снег. Дождь.
CC0

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, районы края окажутся под влиянием холодного фронта в субботу, 17 апреля.

В этот день в регионе ожидаются дожди, а в предгорьях местами может пойти мокрый снег.

Дневные температуры понизятся до +4…+9 градусов.

В воскресенье, 18 апреля, Алтайский край испытает кроткосрочное влияние антициклона. Днем станет теплее — до +12 градусов, а местами воздух прогреется до +17 градусов.

А в ночь на понедельник, 19 апреля, на регион вновь обрушится похолодание.

Метель, мокрый снег, ДТП.
Метель, мокрый снег, ДТП.
vk.com/barneos22

«Обвал холода будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах прогнозируется появление временного снежного покрова, гололедицы на дорогах. Также ожидается сильный порывистый ветер», — сказала собеседница.

Людмила Сырых уточнила, что скорость ветра будет достигать 22 метров в секунду.

Ночные температуры будут балансировать около 0 градусов, днем в понедельник будет +1…+6 градусов.

Особенно внимательными в условиях ожидающейся непогоды следует быть водителям.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость