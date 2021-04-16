В Алтайском крае снова ляжет снег. Две волны холода обрушатся на регион

Алтайский край испытает две волны холода в ближайшие трое суток. Не исключено, что в регионе вновь установится снежный покров.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, районы края окажутся под влиянием холодного фронта в субботу, 17 апреля.

В этот день в регионе ожидаются дожди, а в предгорьях местами может пойти мокрый снег.

Дневные температуры понизятся до +4…+9 градусов.

В воскресенье, 18 апреля, Алтайский край испытает кроткосрочное влияние антициклона. Днем станет теплее — до +12 градусов, а местами воздух прогреется до +17 градусов.

А в ночь на понедельник, 19 апреля, на регион вновь обрушится похолодание.

Метель , мокрый снег , ДТП. vk.com/barneos22

«Обвал холода будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах прогнозируется появление временного снежного покрова, гололедицы на дорогах. Также ожидается сильный порывистый ветер», — сказала собеседница.

Людмила Сырых уточнила, что скорость ветра будет достигать 22 метров в секунду.

Ночные температуры будут балансировать около 0 градусов, днем в понедельник будет +1…+6 градусов.

Особенно внимательными в условиях ожидающейся непогоды следует быть водителям.