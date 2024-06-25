В Алтайском крае снова ввели особый противопожарный режим из-за аномальной жары

«Все мы знаем, как молниеносно быстро может распространяться огонь, и сколько сил нужно, чтобы потушить пожар. Поэтому все спасательные службы, все краевые ведомства, ответственные за тушение огня, — должны быть наготове», написал Томенко в своем Telegram-канале.

Также губернатор призвал жителей края быть внимательнее и не игнорировать правила безопасности. Не разводить костры, не жечь траву. Кроме того, Виктор Томенко призвал отказаться от выездов на шашлыки.

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