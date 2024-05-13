В Алтайском крае собаки напали на ребенка

В регионе после нападения собак на ребенка председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело, сообщили в телеграм-канале информационного центра федерального ведомства.

11 мая на территории спортивной площадки в школе произошел неприятный инцидент. На девочку напала стая из пяти бродячих собак, одна из которых укусила ее за ногу. Известно, что у этих собак есть владелец, который, однако, не обеспечивает им должного ухода и контроля. В связи с этим происшествием краевое управление Следственного комитета инициировало проверку.

В МВД Алтайского края заявили, что участковый уже побеседовал с хозяином собак, а возле школы дежурят полицейские.

Ранее сообщалось, что собака покусала девочку на спортивной площадке в Алтайском крае.

Самое важное - в нашем Telegram-канале