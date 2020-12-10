В Алтайском крае собирают новогодние подарки для домов престарелых

Региональная группа благотворительного фонда «Старость в радость» традиционно собирает подарки на Новый год для бабушек и дедушек, проживающих в домах престарелых, и обращается за помощью ко всем неравнодушным жителям края.

В этом году планируется доставить подарки в 33 учреждения, их получат бабушки, дедушки и молодые люди, которые проживают в психневрологических интернатах — всего минимум 2,5 тысячи человек, многих из которых просто некому больше поздравить.

Стать участником акции просто: достаточно положить в праздничный пакет подписанную открытку с добрыми пожеланиями (пожилые люди всегда первым делом интересуются, кто это о них вспомнил и поздравил, так что напишите пару слов о себе), а так же что-то из перечисленного:

Красивый настенный или настольный календарь ( формата не больше А4) на 2021 год;

формата не больше А4) на 2021 год; Теплые носочки или варежки;

Футболку для дедушки ( от XL) или ночную сорочку или халатик для бабушки ( от 50 размера);

от XL) или ночную сорочку или халатик для бабушки от 50 размера); Маленькую мягкую игрушку;

Свежие мягкие ( без орехов) сладости: зефир , пастилу , мармелад , мягкие конфеты. Не нужно класть фрукты или хрупкие сладости ( вафли , печенье , шоколадных дедов морозов).

без орехов) сладости: зефир пастилу мармелад мягкие конфеты. Не нужно класть фрукты или хрупкие сладости вафли печенье шоколадных дедов морозов). Чай или кофе;

Радиоприемник;

Мягкие теплые тапочки с задником от 38 размера для бабушек или тапочки от 41 размера для дедушек;

Крем для рук;

Средства для бритья и после него;

Шампунь или гель для душа;

Бритву;

Недорогие духи или одеколон;

Хлопчатобумажное полотенце;

Интересную кружечку.

Если нет времени собирать подарок самостоятельно, то можно просто купить несколько вещей и принести их в Фонд.

Желающие оказать фонду дополнительную помощь также могут отдельно принести подгузники любой фирмы и впитываемости размеров L или XL, урологические прокладки, одноразовые впитывающие пеленки 60×90, влажные салфетки, диабетическое мягкое сладкое на ксилите или сорбите для диабетиков и журналы со сканвордами и кроссвордами, наборы для творчества.

По всем вариантам помощи, а так же по возникшим вопросам можно звонить по телефону +7 923 006 5688 или написать региональному координатору Константину Постникову личное сообщение. Загляните в группу отделения фонда Вконтакте, чтобы узнать адреса приема подарков и другие подробности акции.