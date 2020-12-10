В Алтайском крае собирают новогодние подарки для домов престарелых

В этом году планируется доставить подарки в 33 учреждения, их получат бабушки, дедушки и молодые люди, которые проживают в психневрологических интернатах — всего минимум 2,5 тысячи человек, многих из которых просто некому больше поздравить.
Стать участником акции просто: достаточно положить в праздничный пакет подписанную открытку с добрыми пожеланиями (пожилые люди всегда первым делом интересуются, кто это о них вспомнил и поздравил, так что напишите пару слов о себе), а так же что-то из перечисленного:
- Красивый настенный или настольный календарь (формата не больше А4) на 2021 год;
- Теплые носочки или варежки;
- Футболку для дедушки (от XL) или ночную сорочку или халатик для бабушки (от 50 размера);
- Маленькую мягкую игрушку;
- Свежие мягкие (без орехов) сладости: зефир, пастилу, мармелад, мягкие конфеты. Не нужно класть фрукты или хрупкие сладости (вафли, печенье, шоколадных дедов морозов).
- Чай или кофе;
- Радиоприемник;
- Мягкие теплые тапочки с задником от 38 размера для бабушек или тапочки от 41 размера для дедушек;
- Крем для рук;
- Средства для бритья и после него;
- Шампунь или гель для душа;
- Бритву;
- Недорогие духи или одеколон;
- Хлопчатобумажное полотенце;
- Интересную кружечку.
Если нет времени собирать подарок самостоятельно, то можно просто купить несколько вещей и принести их в Фонд.
Желающие оказать фонду дополнительную помощь также могут отдельно принести подгузники любой фирмы и впитываемости размеров L или XL, урологические прокладки, одноразовые впитывающие пеленки 60×90, влажные салфетки, диабетическое мягкое сладкое на ксилите или сорбите для диабетиков и журналы со сканвордами и кроссвордами, наборы для творчества.
По всем вариантам помощи, а так же по возникшим вопросам можно звонить по телефону +7 923 006 5688 или написать региональному координатору Константину Постникову личное сообщение. Загляните в группу отделения фонда Вконтакте, чтобы узнать адреса приема подарков и другие подробности акции.