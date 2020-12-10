Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае собирают новогодние подарки для домов престарелых

Региональная группа благотворительного фонда «Старость в радость» традиционно собирает подарки на Новый год для бабушек и дедушек, проживающих в домах престарелых, и обращается за помощью ко всем неравнодушным жителям края.

Кытмановский дом-интернат для престарелых
Кытмановский дом-интернат для престарелых
altapress.ru

В этом году планируется доставить подарки в 33 учреждения, их получат бабушки, дедушки и молодые люди, которые проживают в психневрологических интернатах — всего минимум 2,5 тысячи человек, многих из которых просто некому больше поздравить.

Стать участником акции просто: достаточно положить в праздничный пакет подписанную открытку с добрыми пожеланиями (пожилые люди всегда первым делом интересуются, кто это о них вспомнил и поздравил, так что напишите пару слов о себе), а так же что-то из перечисленного:

  • Красивый настенный или настольный календарь (формата не больше А4) на 2021 год;
  • Теплые носочки или варежки;
  • Футболку для дедушки (от XL) или ночную сорочку или халатик для бабушки (от 50 размера);
  • Маленькую мягкую игрушку;
  • Свежие мягкие (без орехов) сладости: зефир, пастилу, мармелад, мягкие конфеты. Не нужно класть фрукты или хрупкие сладости (вафли, печенье, шоколадных дедов морозов).
  • Чай или кофе;
  • Радиоприемник;
  • Мягкие теплые тапочки с задником от 38 размера для бабушек или тапочки от 41 размера для дедушек;
  • Крем для рук;
  • Средства для бритья и после него;
  • Шампунь или гель для душа;
  • Бритву;
  • Недорогие духи или одеколон;
  • Хлопчатобумажное полотенце;
  • Интересную кружечку.

Если нет времени собирать подарок самостоятельно, то можно просто купить несколько вещей и принести их в Фонд.

Желающие оказать фонду дополнительную помощь также могут отдельно принести подгузники любой фирмы и впитываемости размеров L или XL, урологические прокладки, одноразовые впитывающие пеленки 60×90, влажные салфетки, диабетическое мягкое сладкое на ксилите или сорбите для диабетиков и журналы со сканвордами и кроссвордами, наборы для творчества.

По всем вариантам помощи, а так же по возникшим вопросам можно звонить по телефону +7 923 006 5688 или написать региональному координатору Константину Постникову личное сообщение. Загляните в группу отделения фонда Вконтакте, чтобы узнать адреса приема подарков и другие подробности акции.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость