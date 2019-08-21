Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 августа 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае собираются высадить 3 млн хвойных деревьев

Минприроды Алтайского края объявило точную дату старта всероссийской акции «Живи, лес!». Традиционный субботник пройдет в Барнаульском лесничестве последний рабочий день августа. Все желающие могут принять участие в сборе мусора, а в дальнейшем и в высадке деревьев.

Деревья-великаны в алтайских лесах.
Деревья-великаны в алтайских лесах.
usynovizakaznik.blogspot.com

Акция продлится два месяца — с сентября по конец октября. Горожане могут поучаствовать в 80-ти тематических занятиях и лекциях, помочь в уборке мусора территории более 130 гектаров леса и высадить 3 млн хвойных деревьев. Чтобы присоединиться к акции, жителям края или организациям нужно обратиться в лесничества.

«В рамках акции мы планируем посадить 1200 га леса, создать аллеи и провести централизованную уборку мусора в районе п. Кирова. Ещё в этом году пройдет посадка в рамках проекта „Почта Банк“ на месте гарей 1997 года в Угловском районе», — сообщает начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения минприроды Игорь Дергачев.

Восстановить лес собираются также в Озеро-Кузнецовском и Ключевском лесничествах. Там посадят сеянцы и саженцы сосны с закрытой корневой системой.

Дополнительную информацию об участии в акции можно получить в Барнаульском лесничестве (село Лебяжье улица Школьная, 28-а или по телефону 67−96−20.

Софья Аул

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость