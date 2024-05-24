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Жизнь

В Алтайском крае сохранится высокая пожароопасность

В Алтайском крае в период с 25 по 27 мая местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса). Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

В связи с установившейся местами сухой погодой возможно увеличение количества пожаров.

Отмечается, что природные пожары представляют угрозу садоводческим товариществам и населенным пунктам, объектам экономики и социального назначения.

Правила безопасности

  • не сжигайте мусор и сухую траву, пресекайте подобные действия других лиц;
  • не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
  • не позволяйте детям играть с огнем.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в строящемся панорамном ресторане у курорта "Манжерок" на Алтае.

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