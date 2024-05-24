В связи с установившейся местами сухой погодой возможно увеличение количества пожаров.
Отмечается, что природные пожары представляют угрозу садоводческим товариществам и населенным пунктам, объектам экономики и социального назначения.
Правила безопасности
- не сжигайте мусор и сухую траву, пресекайте подобные действия других лиц;
- не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
- не позволяйте детям играть с огнем.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в строящемся панорамном ресторане у курорта "Манжерок" на Алтае.
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