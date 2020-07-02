В Алтайском крае сохраняются тревожные цифры по летальным случаям COVID-19

75 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае за 1 июля. Еще пять пациентов скончались. Об этом 2 июля сообщили в краевом оперативном штабе.

Из числа новых случаев в Барнауле — 18 человек, Бийске — 15, Рубцовске — 9, Новоалтайске — 8.

Павловский район — 4, Зональный район — 3, Первомайский район — 3, Михайловский район — 2, Смоленский район — 2, Тальменский район — 2, Белокуриха, Заринск, Быстроистокский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Солонешенский, Баевский районы — по одному человеку.

За сутки скончалось пять человек: трое от COVID-19, в двух случая — иные причины смерти. Днем ранее также сообщалось о смерти пяти человек.

За весь период скончались 86 взрослых, в том числе 39 случаев от COVID-19, 44 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

Всего с начала пандемии вирус обнаружили у 4134 человек, в том числе 410 детей. Всего выздоровело — 3009 человек.