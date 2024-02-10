10 февраля
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Жизнь

В Алтайском крае соседи спасли двоих детей при пожаре

Возгорание произошло в Троицком районе.

Огонь. Спичка. Поджог.
Огонь. Спичка. Поджог.
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Как сообщает "Катунь 24", в пос. Городеевском Троицкого района произошел пожар в доме, где находилось двое детей семи и девяти лет.

Женщина затопила печь и оставила сыновей. Дым от возгорания заметили соседи, им удалось освободить детей до приезда пожарных.

Прибывшие на место сотрудники МЧС тушили пожар на протяжении 30 минут. Огонь уничтожил потолочное перекрытие и стены веранды на общей площади 30 кв. м.

Отмечается, что возгорание возникло на веранде, где стояла кочегарка. Предварительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Ранее сообщалось, что сибирячка спасла детей из горящей квартиры и потушила пожар сама.

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