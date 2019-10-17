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Жизнь

В Алтайском крае сотового оператора оштрафовали на 200 тысяч после жалобы абонента

В Алтайском крае сотового оператора оштрафовали на 200 тысяч рублей после жалобы жителя Новоалтайска. Ему приходили рекламные сообщения, хотя при покупке сим-карты он отказался от массовых рассылок, сообщают «Вести Алтай» со ссылкой на краевое управление ФАС.

Телефон. Связь.
Телефон. Связь.
СС0

На назойливую рекламу житель Новоалтайска пожаловался в Федеральную антимонопольную службу. Мобильному оператору не удалось доказать, что у него было разрешение подключать абонента к массовым рассылкам. За нарушение закона о рекламе оператора обязали выплатить 200 тысяч рублей.

Сообщается, что это второе нарушение рекламного законодательства со стороны сотового оператора.

По словам пресс-секретаря алтайской антимонопольной службы Ирины Селивановой, если граждане уверены, что не соглашались получать рекламные сообщения, они могут обращаться с жалобами. В этом случае нужно сделать скриншот сообщения или записать рекламный звонок.

«За 9 месяцев этого года антимонопольная служба края выписала 14 штрафов нарушителям закона о рекламе, которые рассылали спам по электронной почте и смс без согласия получателей», — уточнила пресс-секретарь.

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