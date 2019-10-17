В Алтайском крае сотового оператора оштрафовали на 200 тысяч после жалобы абонента

На назойливую рекламу житель Новоалтайска пожаловался в Федеральную антимонопольную службу. Мобильному оператору не удалось доказать, что у него было разрешение подключать абонента к массовым рассылкам. За нарушение закона о рекламе оператора обязали выплатить 200 тысяч рублей.
Сообщается, что это второе нарушение рекламного законодательства со стороны сотового оператора.
По словам пресс-секретаря алтайской антимонопольной службы Ирины Селивановой, если граждане уверены, что не соглашались получать рекламные сообщения, они могут обращаться с жалобами. В этом случае нужно сделать скриншот сообщения или записать рекламный звонок.
«За 9 месяцев этого года антимонопольная служба края выписала 14 штрафов нарушителям закона о рекламе, которые рассылали спам по электронной почте и смс без согласия получателей», — уточнила пресс-секретарь.