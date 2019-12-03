В Алтайском крае спасатели целую ночь искали мужчину, который потерялся в лесу

Утром 3 декабря спасатели нашли потерявшегося в лесу в Первомайском районе 56-летнего мужчину. Его поиски длились всю ночь. Пропавшего искали 59 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Мужчина ехал на электричке, вышел на одной из станций и заблудился в лесу. Спасателям позвонила его жена.

У заблудившегося мужчины был телефон. Он позвонил «112». Это позволило определить ближайшую сотовую вышку и обозначать район поисков. Спасатели задействовали снегоходы и кинологический расчет.