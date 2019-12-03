В Алтайском крае спасатели целую ночь искали мужчину, который потерялся в лесу

Мужчина ехал на электричке, вышел на одной из станций и заблудился в лесу. Спасателям позвонила его жена.
У заблудившегося мужчины был телефон. Он позвонил «112». Это позволило определить ближайшую сотовую вышку и обозначать район поисков. Спасатели задействовали снегоходы и кинологический расчет.
«…Потерявшегося, который всё это время был на связи, нашли под утро на железнодорожных путях. К счастью, для него всё закончилось благополучно, не смотря на то, что ночью температура достигала 20 градусов мороза. Мужчину мы передали сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи», — сообщил Владимир Тумялис, спасатель международного класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда.