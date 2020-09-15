В Алтайском крае спасли краснокнижного хохлатого осоеда

Птицу разместили на два дня у спасительницы, которая кормила и ухаживала за ней. Затем о находке сообщили государственному инспектору «Алтайприроды» Николаю Троценко.
Через несколько дней государственный инспектор привез птицу в ветеринарную клинику Артему Кучеру на обследование. Осмотрев птицу, ветеринар пришел к выводу, что это краснокнижная птица — хохлатый осоед. У него поврежден правый глаз и он очень ослаблен.
Пока хохлатый осоед останется под присмотром лучших ветврачей Центра по содержанию, разведению и реабилитации редких видов хищных птиц. По словам ветврача — пациента подлечат, а затем выпустят в заказник «Касмалинский».