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Жизнь

В Алтайском крае спасли краснокнижного хохлатого осоеда

Пернатого гостя обнаружила жительница села Ребриха на своем личном подворье. Внешне он был похож на большого подорлика. Птица находилась в ослабленном состоянии, сообщает минприроды Алтайского края.

Хохлатый осоед.
Хохлатый осоед.
altaipriroda.ru.

Птицу разместили на два дня у спасительницы, которая кормила и ухаживала за ней. Затем о находке сообщили государственному инспектору «Алтайприроды» Николаю Троценко.

Через несколько дней государственный инспектор привез птицу в ветеринарную клинику Артему Кучеру на обследование. Осмотрев птицу, ветеринар пришел к выводу, что это краснокнижная птица — хохлатый осоед. У него поврежден правый глаз и он очень ослаблен.

Пока хохлатый осоед останется под присмотром лучших ветврачей Центра по содержанию, разведению и реабилитации редких видов хищных птиц. По словам ветврача — пациента подлечат, а затем выпустят в заказник «Касмалинский».

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