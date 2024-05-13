В Алтайском крае спасли рыбака, плывущего на коряге

Известно, что мужчина передвигался на ПВХ-лодке по реке Обь и наткнулся на корягу, которая проткнула судно.
Из-за повержения лодка затонула, и мужчина оказался в воде. Он зацепился за корягу, и его понесло течением по реке. Плывущего на коряге рыбака заметили очевидцы и позвонили спасателям.
Спасатели нашли мужчину и эвакуировали его на берег. Отмечается, что рыбак находился в воде около 30 минут.
Ранее сообщалось, что в Бийске медики спасли мужчину от анафилактического шока.
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