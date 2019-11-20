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В Алтайском крае спасли шикарного филина

Специалисты центра по содержанию, разведению и реабилитации редких видов хищных птиц прооперировали филина, которого спасли в окрестностях села Благовещенка, сообщает минприроды Алтайского края.

В Алтайском крае спасли филина.
В Алтайском крае спасли филина.
altaipriroda.ru

Местные жители заметили птицу еще в конце октября в лесополосе. Оказалось, что у филина проблемы с крылом: он не мог взлететь.

Неравнодушные сообщили об этом в минприроды и ветеринару Артему Кучеру.

«Гипнотизировал огромными оранжевыми глазищами и с недоверием топорщил „уши“. При этом вел себя замечательно — спокойно сидел в коробке. Только когда приблизился, „гость“ негодующе зашипел и забился в угол», — рассказал начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления охотничьего хозяйства Евгений Батурин, который привез птицу.

Филина прооперировали, он чувствует себя хорошо, но летать больше не сможет.

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