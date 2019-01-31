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Жизнь
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В Алтайском крае стали реже рождаться, но чаще умирать

За 11 месяцев 2018 года число умерших выросло на 270 человек, а количество родившихся сократилось на 1847 человек. Таким образом, естественная убыть населения региона ускорилась, это следует из данных, которые опубликовал Алтайкрайстат 30 января.

Роддом.
Роддом.
Анна Зайкова

По данным ведомства, за январь-ноябрь 2018 года в регионе родилось 21779 человек и погибло 30673. Естественная убыль выросла с 6777 до 8894 за неполный год.

Почти треть умерших скончались из-за болезней кровообращения. Вторая по распространенности причина смерти — новообразования. Из-за них ушли из жизни 4,6 тыс. человек.

Также из данных статистического ведомства следует, что в Алтайском крае стали реже жениться и разводиться. За 11 месяцев ЗАГСы зарегистрировали браки 12816 пар (на 1250 меньше, чем в январе-ноябре 2017 года). В то же время распались 8834 семей, что почти на тысячу меньше, чем годом ранее).

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