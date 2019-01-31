В Алтайском крае стали реже рождаться, но чаще умирать

По данным ведомства, за январь-ноябрь 2018 года в регионе родилось 21779 человек и погибло 30673. Естественная убыль выросла с 6777 до 8894 за неполный год.
Почти треть умерших скончались из-за болезней кровообращения. Вторая по распространенности причина смерти — новообразования. Из-за них ушли из жизни 4,6 тыс. человек.
Также из данных статистического ведомства следует, что в Алтайском крае стали реже жениться и разводиться. За 11 месяцев ЗАГСы зарегистрировали браки 12816 пар (на 1250 меньше, чем в январе-ноябре 2017 года). В то же время распались 8834 семей, что почти на тысячу меньше, чем годом ранее).