В Алтайском крае стали реже рождаться, но чаще умирать

За 11 месяцев 2018 года число умерших выросло на 270 человек, а количество родившихся сократилось на 1847 человек. Таким образом, естественная убыть населения региона ускорилась, это следует из данных, которые опубликовал Алтайкрайстат 30 января.

По данным ведомства, за январь-ноябрь 2018 года в регионе родилось 21779 человек и погибло 30673. Естественная убыль выросла с 6777 до 8894 за неполный год.

Почти треть умерших скончались из-за болезней кровообращения. Вторая по распространенности причина смерти — новообразования. Из-за них ушли из жизни 4,6 тыс. человек.

Также из данных статистического ведомства следует, что в Алтайском крае стали реже жениться и разводиться. За 11 месяцев ЗАГСы зарегистрировали браки 12816 пар (на 1250 меньше, чем в январе-ноябре 2017 года). В то же время распались 8834 семей, что почти на тысячу меньше, чем годом ранее).