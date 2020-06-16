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Жизнь

В Алтайском крае стали реже рождаться, жениться и умирать

За четыре месяца 2020 года естественная убыль населения в Алтайском крае составила более четырех тысяч человек, сообщает официальный портал региона.

Реанимация новорожденных
Реанимация новорожденных
Анна Зайкова

Согласно данным Росстата за январь-апрель 2020 года в крае за четыре месяца родилось 6410 детей — на 595 меньше, чем за аналогичный период 2019 года (тогда было 7005 детей).

При этом продолжает снижаться смертность. За четыре месяца года умерло 10501 человек. В этом же периоде 2019 года умерли 11444 человека.

Таким образом, естественная убыль населения в Алтайском крае за первые четыре месяца года составила 4091 человек. Этот показатель на 348 человек меньше, чем за аналогичный период 2019 года (тогда показатель составил 4439 человек).

Также в регионе отмечают падение числа зарегистрированных браков и разводов. В январе-апреле зафиксировали 2461 брачный союз и 2479 расторжений брака (в 2019 году — 2959 и 3273 соответственно).

Как отмечают в минсоцзащиты Алтайского края, с целью максимального стимулирования рождаемости введены дополнительные меры поддержки семей с детьми.

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