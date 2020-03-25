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Жизнь

В Алтайском крае стало меньше «зарегистрированных» наркоманов

В 2019 году в Алтайском крае на 2,4% снизилось число зарегистрированных лиц с диагнозом «наркомания». Об этом говорили на первом в 2020 году заседании антинаркотической комиссии в правительстве региона.

Борьба с наркотиками.
Борьба с наркотиками.
Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

Наркоситуация в регионе имеет тенденции к стабилизации и оздоровлению, заявили в пресс-службе правительства. Всего в крае на учете состоит 4 925 наркобольных. Детей среди них нет.

Также на 7,2% снизилось количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: с 3438 в 2018 году до 3190 в 2019 году.

По словам губернатора Виктора Томенко, значимую роль в снижении наркопреступности и улучшении наркоситуации играет профилактика наркомании. Например, антинаркотические ролики и акции в учебных заведениях.

Власти решили, что необходимо разработать и принять новую государственную антинаркотическую программу Алтайского края до 2024 года.

Ранее altapress.ru писал, что сотрудники УФСБ по Алтайскому краю поймали наркодилеров, которые промышлял бизнесом «тайниковых закладок». Все задержанные граждане Украины.

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