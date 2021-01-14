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14 января
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Жизнь

В Алтайском крае стало значительно больше многодетных семей

В Алтайском крае насчитывается 26 семей, воспитывающих десять и более несовершеннолетних детей — это своеобразный рекорд. В целом же в регионе существенно увеличилось количество «ячеек общества», которые считают, что много детей, это нормальное явление.

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района
Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района
Анна Зайкова

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, за последние семь лет заметно увеличилось число семей, воспитывающих троих и более детей.

По данным ведомственной статистики Министерства социальной защиты региона, на 1 января 2021 года в регионе проживает 30 523 многодетные семьи.

В них воспитывают 102 183 ребенка (в 2015 году в регионе было зарегистрировано 23 312 многодетных семей с 74 010 детьми). В 2006 семьях растут пять — семь детей, в 98 семьях — восемь-девять.

Что полагается многодетным

Напомним, что сегодня при рождении в семье третьего ребенка органами социальной защиты населения за счет средств федерального и краевого бюджетов выплачиваются:

единовременное пособие при рождении ребенка в размере 20704,74 рубля или 22505,15 рублей (зависит от районного коэффициента 15% или 25%);

ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 7764,80 рубля или 8440 рублей (зависит от районного коэффициента 15% или 25%).

О других выплатах можно узнать на на сайте Министерства социальной защиты Алтайского края.

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