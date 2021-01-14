В Алтайском крае стало значительно больше многодетных семей

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, за последние семь лет заметно увеличилось число семей, воспитывающих троих и более детей.
По данным ведомственной статистики Министерства социальной защиты региона, на 1 января 2021 года в регионе проживает 30 523 многодетные семьи.
В них воспитывают 102 183 ребенка (в 2015 году в регионе было зарегистрировано 23 312 многодетных семей с 74 010 детьми). В 2006 семьях растут пять — семь детей, в 98 семьях — восемь-девять.
Что полагается многодетным
Напомним, что сегодня при рождении в семье третьего ребенка органами социальной защиты населения за счет средств федерального и краевого бюджетов выплачиваются:
единовременное пособие при рождении ребенка в размере 20704,74 рубля или 22505,15 рублей (зависит от районного коэффициента 15% или 25%);
ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 7764,80 рубля или 8440 рублей (зависит от районного коэффициента 15% или 25%).
О других выплатах можно узнать на на сайте Министерства социальной защиты Алтайского края.