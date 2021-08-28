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Жизнь

В Алтайском крае стартовал сезон охоты на дичь

28 августа в Алтайском крае начался летне-осенний сезон охоты на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, сообщили в региональном минприроды.

Гуси, охота.
Гуси, охота.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В ведомстве призывают к соблюдению правил охоты и пожарной безопасности в лесу, установленных норм добычи охотничьих ресурсов, техники безопасности при обращении с оружием и на воде.

«Все запреты и ограничения прописаны в Правилах охоты, и с ними должен быть знаком каждый охотник, обладающий оружием. Например, запрет на применение нарезного оружия и гладкого, снаряженного картечью, при охоте на водоплавающую дичь, запрет на стрельбу в темное время суток по неясно видимой цели и другие», — напоминает начальник отдела охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

Для обеспечения правопорядка в охотугодьях края идет патрулирование. Особое внимание уделят степным районам, где представлены основные группы дичи.

У охотника обязательно должны быть с собой охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путевка.

В крае зарегистрировано более 70 тыс. охотников.

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