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Жизнь

В Алтайском крае стартовала Всероссийская декада подписки

Уважаемые читатели! В течение 10 дней Почта России проводит акцию «Всероссийская декада подписки»!

Газета.
Газета.
CC0

В период льготной декады с 1 по 10 октября вы можете оформить подписку на 1 полугодие 2021 года по выгодным ценам.

Издания ИД «Алтапресс» также принимают участие в акции. Стоимость подписки на них на 1 полугодие 2021 года существенно снижена:

  • «Свободный курс» со скидкой — 526,68 рублей (вместо 630,78 рублей),

  • «Печки-Лавочки» со скидкой — 302,76 рублей (вместо 363,06 рублей),

  • Журнал «Телепарк» со скидкой — 687,48 рублей (вместо 818,58 рублей),

  • «ТВ-Пульт» со скидкой — 406,08 рублей (вместо 483,06 рублей).

Акция проводится во всех почтовых отделениях Алтайского края и на сайте podpiska.altapress.ru.

Также вы можете оформить льготную подписку по телефону 63−55−02 через агентство подписки «Алтай» с доставкой газеты в офис или удобный для читателя киоск «Роспечать» (только для Барнаула).

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