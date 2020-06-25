В Алтайском крае стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию

С 25 по 30 июня в регионе будет проходить досрочное голосование по поправкам к Конституции РФ, об этой сообщила глава крайизбиркома Ирина Акимова.

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00. В крупных населенных пунктах, где проживает большое количество избирателей, голосование проводится на открытом воздухе — в «мобильных пунктах». В частности на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах.

Таким образом, в Барнауле планируется организовать порядка 1 300 точек для голосования. Участники голосования будут заранее осведомлены о времени и месте. На сегодняшний момент из 255 УИК голосование на придомовой территории проведут 229.

Ирина Акимова подчеркнула, что «все избирательные участки обеспечены средствами индивидуальной защиты. Основной акцент делается на безопасности голосования и для сотрудников избирательных комиссий, и для участников общероссийского голосования по вопросу одобрения поправки в Конституцию Российской Федерации. Поэтому везде в достаточном количестве есть перчатки, маски, антисептики, антибактериальные коврики».

Для голосования в домашнем режиме жителям Алтайского края необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию письменно, устно, по телефону, при помощи третьих лиц. Заявления будут приниматься до 1 июля включительно. В день голосования заявления будут принимать до 17.00 часов. Участнику голосования предоставят пакет документов, содержащий бюллетень, заявление о голосовании на дому, ручку и средства индивидуальной защиты (маска, перчатки, дезинфицирующая салфетка).

Напомним также, что началось досрочное голосование в труднодоступных населенных пунктах целого ряда районов Алтайского края. Этой процедурой будут охвачены 29 территорий. Среди них в частности: Чарышский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Тальменский, Солонешенский, Красногорский, Заринский, Ельцовский районы. В некоторых случаях досрочное голосование проходило в непростых погодных условиях. Тем не менее, жители небольших населенных пунктов показали хорошую явку. К примеру, в Чарышском районе она достигла 73%.