В Алтайском крае стартует масштабный сезон охоты на птиц

В Алтайском крае откроется масштабный сезон охоты на птиц с 26 августа. Об этом сообщает Минприроды .

Охота будет разрешена на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь. В Минприроды осенний сезон называют самым масштабным, насыщенным и доступным.

"Летне-осенний сезон отличается от весеннего своей продолжительностью, разрешением на так называемую «ходовую» охоту, увеличением перечня объектов охоты и норм их добычи", - объясняют в ведомстве.

Чтобы охотничий сезон приносила только удовольствие, в Минприроды напоминают о правилах охоты и технике безопасности при обращении с оружием.

В первую очередь, у гражданина должны быть следующие документы при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку - в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях.

Охотиться необходимо в местах, далеких от жилых строений и общественных мест. Запрещено находиться с огнестрельным оружием ближе 200 м от жилого дома, стрелять по плохо видимой цели, а также по птицам, сидящих на проводах, опорах линии электропередачи и информационных знаках.

Нарушение правил охоты может повлечь к штрафам размере от 500 до 4 тыс. рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.