11 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Алтайском крае студенты замерзают в общежитии

В Алтайском общежитии студентов не спасают даже обогреватели, сообщает «Барнаул 22».

Холод в общежитии.
Холод в общежитии.
«Барнаул 22»

Женщина отмечает, что в комнатах очень холодно. А обогреватели разрешают включать только за час до сна. Трубы при этом еле теплые.

Также студенты постоянно болеют.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула живут без воды уже несколько дней.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость