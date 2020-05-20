В Алтайском крае умер шестой пациент с COVID-19 и выявили еще 40 случаев заражения

Умер житель Славгорода, мужчина 1956 года рождения, инфицированный коронавирусом. Как и в прежних случаях, у пациента течение заболевания было осложнено наличием тяжелых хронических заболеваний эндокринной и сосудистой систем.
Врачи госпиталя Городской больницы № 5 Барнаула провели тромболизис (тромболитическую терапию) и все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти жизнь не смогли.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, новые инфицированные выявлены в Барнауле — 23 человека, Курьинском районе — 3, Рубцовске — 2, Новоалтайске — 2, Первомайском районе — 2, Бийске — 1, Славгороде — 1, Рубцовском районе — 1, Косихинском районе — 1, Бурлинском районе — 1, Шипуновском районе — 1, Завьяловском районе — 1, Каменском районе — 1.
На 20 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 1054 человек, в том числе 132 детей до 17 лет включительно.
Из 200 работников Корбалихинском рудника выздоровело 184 человека, продолжают лечение еще 16 пациентов.