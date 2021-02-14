В Алтайском крае умерло 2159 человек с коронавирусом

За сутки в регионе зарегистрировано 167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 177 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 из них скончались 13 человек.
«Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 41 463 человека, в т.ч. 2 779 детей. Выздоровели всего 37 090 (+177) человек. Умерло 2 159 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1365 (+13) человек; иные причины смерти — 794 (+1) человека», — говорится в официальном сообщении.
По состоянию на 14 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 571 человек.
Количество тяжелобольных — 370, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 99 человек.
За все время в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 147 613 человек.