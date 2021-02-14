Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 февраля -18°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае умерло 2159 человек с коронавирусом

Количество умерших людей с коронавирусом в Алтайском крае достигло 2159, за последние сутки скончалось 14 человек, сообщили в региональном оперштабе.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

За сутки в регионе зарегистрировано 167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 177 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 из них скончались 13 человек.

«Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 41 463 человека, в т.ч. 2 779 детей. Выздоровели всего 37 090 (+177) человек. Умерло 2 159 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1365 (+13) человек; иные причины смерти — 794 (+1) человека», — говорится в официальном сообщении.

По состоянию на 14 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 571 человек.

Количество тяжелобольных — 370, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 99 человек.

За все время в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 147 613 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость