В Алтайском крае умерло 2 634 пациента с коронавирусом

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 110 человек, выздоровело 94 пациента, умерло 9 человек, сообщили 26 марта в опрештабе.

В больницах продолжают лечения 1 254 пациента с COVID-19 и 380 с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 298 человек, из них 92 на аппаратах ИВЛ.

В резерве находится 512 коечных мест.

Всего в крае с начала эпидемии коронавирусом заболело 46 620 человек, выздоровело 41 670, умерло 2 634 пациента.

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