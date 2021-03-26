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Жизнь
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В Алтайском крае умерло 2 634 пациента с коронавирусом

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 110 человек, выздоровело 94 пациента, умерло 9 человек, сообщили 26 марта в опрештабе.

Врач, коронавирус.
Врач, коронавирус.
zdravalt.ru

В больницах продолжают лечения 1 254 пациента с COVID-19 и 380 с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 298 человек, из них 92 на аппаратах ИВЛ.

В резерве находится 512 коечных мест.

Всего в крае с начала эпидемии коронавирусом заболело 46 620 человек, выздоровело 41 670, умерло 2 634 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул -30,
  • Рубцовск -13,
  • Бийск -10,
  • Егорьевский, Поспелихинский районы — по 6 заболевших,
  • Яровое — 5,
  • Новоалтайск, Рубцовский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Бийский, Каменский, Кулундинский, Новичихинский, Павловский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский район — по 2 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Славгород, Благовещенский, Завьяловский, Калманский, Косихинский, Крутихинский, Мамонтовский, Первомайский, Романовский, Солтонский, Табунский, Тальменский районы — по 1 заболевшему.
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