В Алтайском крае умерло 2 634 пациента с коронавирусом

В больницах продолжают лечения 1 254 пациента с COVID-19 и 380 с вирусной пневмонией.
В тяжелом состоянии 298 человек, из них 92 на аппаратах ИВЛ.
В резерве находится 512 коечных мест.
Всего в крае с начала эпидемии коронавирусом заболело 46 620 человек, выздоровело 41 670, умерло 2 634 пациента.
Новые случаи
- Барнаул -30,
- Рубцовск -13,
- Бийск -10,
- Егорьевский, Поспелихинский районы — по 6 заболевших,
- Яровое — 5,
- Новоалтайск, Рубцовский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Бийский, Каменский, Кулундинский, Новичихинский, Павловский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский район — по 2 заболевших,
- Камень-на-Оби, Славгород, Благовещенский, Завьяловский, Калманский, Косихинский, Крутихинский, Мамонтовский, Первомайский, Романовский, Солтонский, Табунский, Тальменский районы — по 1 заболевшему.