В Алтайском крае трагически погиб знаменитый хирург

2 сентября на 60-м году жизни умер известный алтайский хирург Юрий Субботин.

Он был главным внештатным сосудистым хирургом края, а также членом Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов и Европейского общества сосудистых хирургов.

Юрий Григорьевич по праву считался одним из ведущих докторов в области сосудистой хирургии — его стаж в отрасли насчитывает 37 лет.

Он в совершенстве владел всем спектром операций на аорте и ее ветвях, магистральных артериях и венах конечностей, внедрил в работу отделения ряд эффективных современных операций.

Юрий Субботин. Анна Зайкова

В краевой клинической больнице Юрий Григорьевич трудился с 1987 года — был хирургом кардиохирургического отделения, а потом и до самой гибели — заведующим отделением сосудистой хирургии краевой больницы.

Прощание с ним пройдет 4 сентября с 11:00 до 13:00 в траурном зале Краевой клинической больницы.