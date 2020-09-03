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Жизнь

В Алтайском крае трагически погиб знаменитый хирург

2 сентября на 60-м году жизни умер известный алтайский хирург Юрий Субботин.

Юрий Субботин.
Юрий Субботин.
Анна Зайкова

Он был главным внештатным сосудистым хирургом края, а также членом Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов и Европейского общества сосудистых хирургов.

Юрий Григорьевич по праву считался одним из ведущих докторов в области сосудистой хирургии — его стаж в отрасли насчитывает 37 лет.

Он в совершенстве владел всем спектром операций на аорте и ее ветвях, магистральных артериях и венах конечностей, внедрил в работу отделения ряд эффективных современных операций.

Юрий Субботин.
Юрий Субботин.
Анна Зайкова

В краевой клинической больнице Юрий Григорьевич трудился с 1987 года — был хирургом кардиохирургического отделения, а потом и до самой гибели — заведующим отделением сосудистой хирургии краевой больницы.

Прощание с ним пройдет 4 сентября с 11:00 до 13:00 в траурном зале Краевой клинической больницы.

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