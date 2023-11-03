В Алтайском крае усилили охрану елок

В Алтайском крае усиливают охрану хвойных деревьев с 1 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Лесные инспекторы будут проверять леса Алтайского края в местах возможных незаконных рубок и провоза деревьев для новогодних праздников.

Отмечается, что в регионе действует 31 мобильная группа.

В местах, которые особо сильно подвергаются незаконным вырубкам, посты работают круглосуточно.

Штрафы, которые могут грозить за свежесрубленные деревья:

За одно срубленное дерево от трех до четырех тыс. рублей. Для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

При этом можно получить уголовную ответственность, если сумма ущерба составляет пять тыс. рублей и более.

Ранее стало известно, какие штрафы ГИБДД ввели с осени 2023 года.