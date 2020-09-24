В Алтайском крае усилили раннюю диагностику пневмоний из-за наплыва пациентов

Диагностический центр Алтайского края усилил работу по ранней диагностике внебольничных пневмоний на догоспитальном этапе. На полную мощность ввели второй томограф, чтобы избежать очередей и задержек.

Нагрузка на КТ-центры в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае значительно возросла. Если ранее выполняли от 200 до 250 компьютерных томографий, то сейчас за сутки проводят уже 450−500 исследований.

Больше всего из них выполняют в Диагностическом центре в Барнауле.

Например, 22 сентября специалисты провели 332 исследования при максимальной нагрузке на один аппарат в 100 исследований. Это вызвало нарекания со стороны жителей края, которые были вынуждены долго ждать в очередях.

В Алтайском крае усилили раннюю диагностику пневмоний. Дмитрий Лямзин. В Алтайском крае усилили раннюю диагностику пневмоний. Дмитрий Лямзин. В Алтайском крае усилили раннюю диагностику пневмоний. Дмитрий Лямзин. В Алтайском крае усилили раннюю диагностику пневмоний. Дмитрий Лямзин.

В центре решили задействовать второй компьютерный томограф в полном объеме, чтобы справиться с наплывом пациентов. К тому же, поток людей разделят по направлениям поликлиник и скорой помощи.

Жителей края с подозрением на внебольничную пневмонию, доставленных «скорой», принимают круглосуточно. Пациенты, которых доставляют бригады неотложной медицинской помощи поликлиник, принимаются с 8:00 до 20:00 без выходных и без предварительной записи.

По словам заведующего отделением лучевой диагностики Владимира Колмогорова, специалисты работают с чрезмерной нагрузкой по скользящему графику, зачастую без выходных и отпусков.

«Огромный объем работы, который они выполняют, порой и не оправдан. Ведь для назначения КТ должны быть выдержаны строгие клинические показания. Но не все пациенты нуждаются в данном обследовании. Например, вчера у 50 человек никаких клинических показаний не было. Жители должны понимать, что не каждый случай повышения температуры является проявлением ковида», — рассказал доктор.

Томография. СС0

В Диагностическом центре отметили, что с руководством Центра ядерной медицины проработали вопрос по увеличению времени работы по проведению КТ исследований.

Теперь для пациентов, доставляемых бригадами скорой помощи из Центрального и Индустриального районов Барнаула, прохождение КТ органов грудной клетки доступно со вторника по пятницу с 17:00 до 20:30.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста