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В Алтайском крае усилится ветер и выпадет снег

31 октября в Алтайском крае ожидается усиление ветра с возможными порывами до 22 м/с, сообщили в ГУ МЧС России по региону. На территории края выпадет снег и образуется гололед.

Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Анна Зайкова, altapress.ru

На большей части территории края появится снежный покров, на дорогах сильная гололедица

Температура воздуха днем в регионе составит −3… +2.

МЧС рекомендует при сильном ветре переждать непогоду в здании.

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