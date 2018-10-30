В Алтайском крае усилится ветер и выпадет снег

На большей части территории края появится снежный покров, на дорогах сильная гололедица
Температура воздуха днем в регионе составит −3… +2.
МЧС рекомендует при сильном ветре переждать непогоду в здании.
31 октября в Алтайском крае ожидается усиление ветра с возможными порывами до 22 м/с, сообщили в ГУ МЧС России по региону. На территории края выпадет снег и образуется гололед.
На большей части территории края появится снежный покров, на дорогах сильная гололедица
Температура воздуха днем в регионе составит −3… +2.
МЧС рекомендует при сильном ветре переждать непогоду в здании.
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