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27 января
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Жизнь

В Алтайском крае установили квоту на прием иностранцев на работу в 2020 году

В Алтайском крае определена потребность на 2020 год в привлечении иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, сообщает официальный сайт региона.

Иностранец с газетой.
Иностранец с газетой.
pixabay.com

Размер квоты для Алтайского края составляет 75 разрешений на работу. Все рабочие места предназначены для трудовых мигрантов с высоким и средним уровнем квалификации.

«Привлечение в край неквалифицированных рабочих сведено к нулю. Иностранных специалистов будут привлекать на предприятия, удовлетворяющие потребности жителей края и туристов в услугах, а также на предприятия, внедряющие иностранные технологии и осуществляющие установку и наладку импортного оборудования», — отметили в региональном управлении по труду и занятости населения.

Отмечается, что квотирование имеет заявительный характер — квоты для регионов устанавливаются по заявкам работодателей, планирующих привлечение иностранных работников.

«Работодателям, планирующим привлечение иностранных работников из стран с визовым порядком въезда в 2021 году, необходимо подать заявку до 25 июля 2020 года», — напоминают в министерстве.

Заявку рассмотривают на заседании межведомственной комиссии Алтайского края по вопросам привлечения и использования иностранных работников.

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